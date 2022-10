Americká rocková skupina Hollywood Vampires vydala vyhlásenie o svojom turné na rok 2023. Hviezdna kapela pozostávajúca zo zvučných mien ako Cooper, Johnny Depp a Joe Perry zavíta počas nasledujúceho leta na Slovensko.

Kapela Hollywood Vampires vystúpi na Slovensku. Hviezdy Johnny Depp tiež. Zdroj: profimedia

Skupina zavíta na Slovensko 20. júla 2023. Koncert sa odohrá na Zvolenskej slatine a lístky sú už v predaji.



Hlavnou doménou skupiny je oslava 70. rokov a hitov, ktorých hviezdy už nie sú medzi nami. Rocková banda vznikla v roku 2012 a teší sa nadmernej popularite.

Fanúšikovia megahviezdy si tak prídu na svoje. Kapela sľubuje poriadnu rockovú nádielku a odznejú hity ako Heroes či Who Is Laughing Now.