Dedička hotelového impéria Hilton Paris (40) sa po štyroch zásnubách konečne vydala. Nebola by to však kontroverzná hviezdička, ak by aj zo svojej svadby a medových týždňov neurobila šou, na ktorej môže zbohatnúť. Práve vďaka tomu sa najzaujímavejšie zábery z jej svadby aj svadobnej cesty na exotickom ostrove Bora Bora dostali na svetlo sveta až v uplynulých dňoch.