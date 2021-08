Skupina ABBA, ktorú tvoria štyria členovia – Agnetha Fältskogová (71), Björn Ulvaeus (76) , Benny Andersson (74) a Anni-Frid Lyngstadová (75) – vznikla v roku 1972 v Štokholme. Do povedomia celého sveta sa dostala v roku 1974 potom, ako sa so skladbou „Waterloo“ stala víťazom 19. ročníka súťaže Eurovision Song Contest. Odvtedy valcovali dva manželské páry svojimi hitmi svetové rebríčky hitparád, vypredávali koncerty a vydávali jeden hit za druhým a dodnes sa ich úspech a sláva prirovnávajú k úspechu skupiny Beatles.

Skupina ABBA je legendou. Zdroj: Profimedia

Bohužiaľ, popularita narobila vo vzťahoch štyroch členov poriadnu „paseku“. Tlakom verejnosti i neustálymi hádkami sa nakoniec oba páry rozviedli. V roku 1983 sa skupina dohodla, že si spraví krátku prestávku a jej členovia sa zamerajú na svoje sólové projekty. Táto „krátka“ prestávka však trvala až dodnes – 39 rokov!

Vo štvrtok 26. augusta zaplavila svetové médiá správa o tom, že skupina sa dala znova dokopy a oznámila nielen nahrávanie nového albumu, ale aj návrat na svetové pódiá. „Všetci sme cítili, že po nejakých 35 rokoch by mohla byť zábava znova spojiť svoje sily a ísť do nahrávacieho štúdia. Tak sme to urobili," uviedli členovia, ktorí pre fanúšikov chystajú poriadne uletenú šou. Už budúci týždeň by sme sa dokonca mali dočkať prvých nových piesní.

Skupina ABBA hlási obrovský návrat. Zdroj: Profimedia

Na sociálnej sieti Instagram objasnila skupina svoj zámer nadchádzajúceho projektu, turné s názvom „Abba Voyage“. Na pódium však nevystúpia priamo členovia kapely, ale ich hologramy nazvané „ABBAtary“ – slovná hračka od názvu „avatar“. Fanúšikovia sa tak budú môcť vrátiť v čase a vidieť svojich obľúbencov tak, ako si ich pamätajú z posledných koncertov takmer spred 40 rokov.

