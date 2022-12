Princ Louis si ešte sám odhrnul kabát, aby sa prítomní presvedčili, že ozaj je len takto naľahko. Mama Kate sa tomuto divadielku len rezignovane prizerala, píše Život.sk.

Súrodenci - najstarší syn princ George, princezná Charlotte a najmladší princ Louis Zdroj: TASR/AP

Zároveň to bolo prvýkrát, čo kráľ Charles III. viedol rodinu do kostola - pričom tento rok prvýkrát od septembrovej smrti svojej matky kráľovnej hostil Vianoce v Sandringhame. Krátko pred jedenástou hodinou sa kráľovská rodina vydala na cestu do kostola.

Elegantná Kate siahla po zelenom kostýme, pevne držiac za ruku malého Louisa, William kráčal po boku najstaršieho syna Georgea, pričom Charlotte mala na sebe bordový kabát.

