Od kontroverznej televíznej šou, v ktorej mamičky nielen líčili svoje malé princezné, ale ich aj navliekali do odvážnych kostýmov, ktoré hraničili s detskou pornografiou, uplynulo už mnoho rokov. Jednou z najžiarivejších hviezd televíznej šou bola nepochybne Eden Woodová, ktorá svoje konkurentky doslova likvidovala svojím temperamentom a anjelsko-šibalským vzhľadom.

Zdroj: instagram

Dnes je z Eden takmer už dospelá žena, ktorá 18. februára oslávila svoje 16. narodeniny. Účinkovanie v šou jej doslova otvorilo dvere do sveta šoubiznisu a malá kráska tak ešte v roku 2014 získala svoju prvú úlohu Darly vo filme The Little Rascals Save The Day, pre ktorú sa presťahovala do Los Angeles. Rovnako sa neskôr objavila aj v pokračovaní kontroverznej šou Toddlers & Tiaras, ktorá divákom priblížila aktuálny život niekdajších malých kráľovien krásy.

Anketa Páči sa vám, ako dnes vyzerá malá kráľovná krásy Eden Wood? Áno, vyrástla z nej pekná slečna. 14% Nie, vyzerá veľmi umelo. 86% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Eden však nezaspala na vavrínoch a svoju slávu využila na to, aby si vytvorila akési vlastné malé impérium. Okrem toho, že si prostredníctvom sociálnych sietí zarába ako influecerka, má tiež vlastný rad dekoratívnej kozmetiky a propaguje aj mnoho ďalších produktov. O tom, že už nie je žiadnym malým dievčatkom, presviedča svojich fanúšikov denne na sociálnej sieti Instagram, kde zverejňuje zábery zo svojho života. Nádejná budúca hviezda Hollywoodu sa tak neraz fanúšikom ukázala v bikinách či odvážnych outfitoch. Musíme však uznať, že z nej vyrástla krásna slečna. Čo poviete?