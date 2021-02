Napriek tomu, že manželstvo Charlieho Sheena (55) a krásnej Denise Richards (50) trvalo len krátko, z ich vzťahu vzišli dve rozkošné dcérky. Zatiaľ čo 16-ročná Sam sa vydala na hereckú dráhu podobne ako jej rodičia, o rok mladšia Lola sa ešte príliš neprejavila.

Charlie Sheen stihol do choroby splodiť 5 detí s 3 ženami. Zdroj: archív

Podľa jej fotografií, ktoré zdieľa na sociálnych sieťach, je však zjavné, že svoju krásu zdedila po mame Denise Richards. Nie je teda vonkoncom vylúčené, že by sa mladá slečna v blízkej budúcnosti vrhla do sveta modelingu podobne ako jej mama vo svojich začiatkoch. Napriek tomu totiž, že má Lola len 15 rokov, na sociálnej sieti zdieľa so svojimi fanúšikmi vcelku odvážne zábery v bikinách. Čo poviete, vidíte tú podobu s Denise Richards aj vy?

