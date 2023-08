Speváčka Madonna oslávila 65. narodeniny v kruhu svojej rodiny a priateľov. Túto príležitosť využila aj na to, aby svoje deti zoznámila so svojím novým a predovšetkým mladším partnerom. Len uplynulý rok v apríli sa pritom speváčka rozišla s o 35 rokov mladším tanečníkom menom Ahlamalik Williams (28). Speváčka však dlho sama neostala. Už pred pár mesiacmi sa objavili informácie, že by mala Madonna randiť s ďalším mužom.

Aktuálne je už oficiálne jej novým partnerom o 36 rokov mladší Joshua Popper (29). Madonna a Popper spolu začali chodiť začiatkom tohto roka. Prvýkrát sa stretli potom, čo trénoval jej syna Davida v boxerskom ringu. Na rozdiel od predchádzajúceho vzťahu so zajačikom, si Madonna súkromie tentoraz strážila viac. Teraz sa však rozhodla zrejme ich vzťah posunúť na ďalší level.

Joshuu v Lisabone zoznámila so svojím najstarším synom Roccom, ktorý bol v meste na rodinnom výlete so súrodencami Lourdes (26), Davidom Bandom (17), Mercy Jamesom (17) a 10-ročnými dvojčatami Stellou a Estere. O tom, ako prebiehalo predstavenie medzi Madonniným priateľom a jej najstarším synom, nie je známe.

Madonna však nie je ženou, ktorá by si potrebovala pýtať súhlas a netají sa ani náklonnosťou k mladším mužom.