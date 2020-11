Speváčka Madonna (62) si za svoju kariéru počas rokov vyslúžila prezývku kráľovnej popu. Za roky na hudobnej scéne naspievala desiatky nesmrteľných hitov a predviedla nespočet sexi vystúpení, ktorými dostávala fanúšikov do varu. V posledných rokoch však speváčku začali trápiť zdravotné problémy a pre neznesiteľné bolesti bedrového kĺbu často rušila svoje vystúpenia. Hlavne počas vlaňajšieho medzinárodného turné sa často sťažovala na intenzívne bolesti kolien a bedier.

Zdroj: Instagram

Nebola by to však Madonna, ak by sa svojej kariéry vzdala len tak bez tvrdého boja. Šesťdesiatdvaročná speváčka totiž namiesto odpočinku a dôchodku radšej podstúpila operáciu. Ako dôkaz, že je v poriadku, zverejnila v utorok na sociálnej sieti sériu záberov, pričom na prvom ukázala, ako odpočíva na vankúši s vytiahnutou sukňou, ktorá odhalila jazvu na jej bedre a stehne. „Madam X prežila," napísala k príspevku, na ktorom znova odhalila viac, ako by bolo vhodné. „Je neuveriteľné, že po tom všetkom, čím si prešla, ešte vyzerá tak mlado a sexi,"napísal jej hneď na Instagrame akýsi obdivovateľ. Ďalší len skonštatoval, že speváčka pravdepodobne podstúpila výmenu bedrového kĺbu.

