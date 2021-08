Už niekoľko mesiacov sa fanúšikovia speváčky Madonny pozastavujú nad jej radikálnou premenou zo zrelej ženy, na ktorej tvári aj tele boli viditeľné známky starnutia v podobe vrások či poklesnutých viečok, takmer na tínedžerku. Speváčka dnes na svojej tvári nemá jedinú vrásku, jej pery sú omnoho plnšie, tvár užšia a oči bez poklesnutých a unavených viečok. Mnoho fanúšikov by jej tak aktuálne pripísalo podľa vzhľadu skôr 21 rokov. Jej premenu vidieť aj na aktuálnych záberoch, ktorými sa speváčka pochválila na sociálnej sieti.

Na zverejnených fotografiách sa pochválila obrovskými kyticami ruží, drahou kabelkou či slameným klobúkom. Všetky nové krásne veci na záberoch sú darčekmi k jej 63. narodeninám, ktoré speváčka oslávila v pondelok. Na svoj vek však na zverejnených fotografiách rozhodne nevyzerá, čo potvrdil aj slávny plastický chirurg.

„Súdiac podľa fotografií by som povedal, že Madonna pravdepodobne absolvovala facelift, zdvihnutie horného a dolného viečka a endoskopický lifting. Madonna podľa všetkého podstúpila aj odstránenie bukálneho tuku, čo vytvára tenší profil a chudšie líca. Jej pokožka však vyzerá nedotknuto, čo je možný dôsledok viacerých chemických peelingov a laserových ošetrení,“ uviedol pre radaronline plastický chirurg doktor Youn, čím vysvetlil aj absenciu jaziev na speváčkinej tvári.

Anketa Vyzerá Madonna (63) podľa vás na nových záberoch na svoj vek? Nie, skôr vyzerá na 21. 100% Áno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

To, či speváčka podstúpila radikálnu premenu zo strachu zo starnutia alebo len preto, že na to jednoducho má, nie je známe. Jedno je však isté. Svojím mladistvým vzhľadom viac pasuje aj k svojmu partnerovi, ktorý len nedávno oslávil 27 rokov. ,,Všetko najlepšie k narodeninám, láska moja. Ďakujem ti za to, že si mi otvoril oči. Ako len mám opísať, ako sa cítim? Padnime do bezvedomia,'' vyznala nedávno speváčka lásku svojmu priateľovi, s ktorým je momentálne už tretí rok.

Čo poviete, vyzerá Madonna na najnovších záberoch na krásnych 21 rokov?

