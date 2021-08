Speváčka a popová kráľovná Madonna oslávila v pondelok 16. augusta svoje už 63. narodeniny v spoločnosti 27-ročného frajera obklopená rodinou a priateľmi. Medzi mladými ľuďmi ani nebolo poznať, že by speváčka mala vek babičky. V uplynulých mesiacoch totiž vďaka šikovným plastickým chirurgom poriadne omladla a len málokto by jej hádal viac ako sviežich 21 rokov.

Aj keď je speváčka Madonna znova o rok staršia, na svoj vek rozhodne nevyzerá. V pondelok podvečer to potvrdili aj nové fotografie z jej narodeninovej oslavy v Taliansku, ktoré popová diva zdieľala na sociálnej sieti Instagram. Na záberoch medzi frajerom (27) a jej deťmi Lourdes (24), Roccom (21), Davidom(15), Mercy (15) a dvojčatami Estere a Stellou pôsobila skôr ako ich rovesníčka než ich mama.

Zdroj: instagram @madonna

Svoj narodeninový deň si speváčka užila plnými dúškami, no svoje štandardné popíjanie alkoholu a fajčenie marihuany vystriedala sladkým pokušením v podobe zmrzliny, ktorú si z jedného kornútika vychutnávala s frajerom Ahlamalikom Williamsom (27), s ktorým tvoria pár už tri roky. Mladík sa nehanbil a svojej drahej polovičke, ktorá by mu pokojne mohla byť babičkou, siahol v intímnej chvíli medzi nohy. Tento šteklivý moment, samozrejme, nesmel chýbať ani medzi zverejnenými fotografiami na sociálnej sieti.

Anketa Pristane to speváčke Madonne na nových záberoch? Áno, vyzerá neuveriteľne sexi. 0% Nie, na také veci je už stará. 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

A hoc by sa mohlo zdať, že práve Ahlamalik je dôvodom, prečo speváčka v posledných mesiacoch tak omladla, nie je to celkom jeho zásluha. Podľa slávneho plastického chirurga totiž za jej premenou stojí omnoho viac ako len vášnivý sex s mladým zajačikom. „Súdiac podľa fotografií by som povedal, že Madonna pravdepodobne absolvovala facelift, zdvihnutie viečok a endoskopický lifting. Madonna podľa všetkého podstúpila aj odstránenie bukálneho tuku, čo vytvára tenší profil a chudšie líca. Jej pokožka však vyzerá nedotknuto, čo je možný dôsledok viacerých chemických peelingov a laserových ošetrení,“ uviedol plastický chirurg doktor Youn, čím vysvetlil aj absenciu jaziev na jej tvári. Ako sa teda zdá, na večnú mladosť netreba elixír, stačí tučné bankové konto a šikovný plastický chirurg.

Posteľou jej prešiel aj Kennedy

Zdroj: instagram @Madonna

Než sa Madonna zamilovala do svojho mladého frajera Ahlamalika (27), vyhľadávala spoločnosť skôr mužov v jej veku. Čím bola však staršia, tým priamo úmerne klesal aj vek jej milencov. V roku 1985 sa vydala za herca Seana Penna. Ich manželstvo však vydržalo len štyri roky a krátko po rozvode sa zaplietla so svojím osobným trénerom Carlosom Leonom, s ktorým má najstaršiu dcéru Lourdes. Jej druhým manželom sa stal o desať rokov mladší britský režisér Guy Ritchie, no už v roku 2008 ich vzťah stroskotal.

Zdroj: twitter

Po druhom nevydarenom manželstve sa Madonna vrhla do víru života a sexuálnych zážitkov a jej posteľou postupne prešli také hviezdy ako Alex Rodriguez, spevák Justin Timberlake, rapper Vanilla Ice, spevák Lenny Kravitz či herec Warren Beatty, s ktorým si zahrala v roku 1990 vo filme Dick Tracy. Jej milencom bol vraj aj John F. Kennedy mladší. Kto vie, možno sa speváčka nakoniec predsa len na staré kolená usadí.

Mohlo by vás zaujímať: