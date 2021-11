„Keď som kráčala uličkou, vedela som, že chcem byť elegantná ako Grace Kelly. Môj svadobný deň bol magický," napísala spokojná Paris pod sériu fotografií spred oltára. Dedička hotelového impéria mala na sebe nádherné biele šaty z dielne módneho návrhára Oscara de la Renta, ktoré sa podobali na tie, ktoré si v svoj veľký deň obliekla monacká princezná Grace Kelly. "Bolo to ako z rozprávky," spresnila Paris.

Za svojho krásavca sa vydala vo štvrtok 11. novembra počas mimoriadne honosnej ceremónie v Beverly Hills v sídle Bel-Air svojho zosnulého starého otca Barrona. Svadobných hostí privítal obrovský svadobný stan a extravagantné ružové kvetinové exponáty na pozemku za 45 miliónov libier, z ktorých niektoré obsahovali iniciály nevesty a ženícha.

V piatok sa Paris so svojimi hosťami, medzi ktorými boli aj Kim Kardashian, Kate Beckinsal, Demi Lovato či speváčka Paula Abdul, presunula do zábavného parku v Santa Monike. Ako inak, Paris mala na každý deň prichystané iné svadobné šaty. Veď čo by to bolo za celebritu, ktorá by sa na svojej svadbe objavila dvakrát v tom istom?

