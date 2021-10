Presne pred 20 rokmi dobyli hitparády svojím singlom All The Things She Said, v ktorom sa ako 16- a 17-ročné študentky bozkávajú v školských uniformách. Ich kontroverzné videoklipy boli v mnohých krajinách zakázané práve pre lesbické scény, v ktorých sa bozkávali v krátkych školských uniformách.

Lena a Julia však v skutočnosti v lesbickom vzťahu neboli. Ruská popová dvojica vznikla v roku 1999 pod dohľadom detského psychológa a marketingového odborníka Ivana Šapalova, ktorý presne vedel, ako spraviť z dvoch krásnych Rusiek slávne celebrity - a podarilo sa! To, že sú lesbičky, im uveril celý svet.

Na koncertoch vystupovali v tenkých košieľkach a krátkych sukniach ako dve školáčky, prípadne mali oblečené len biele tričká bez spodnej bielizne a veľmi krátke obtiahnuté šortky. Zdroj: Maxim, Twitter, Instagram

Veľkú novinu o spoločnom návrate na jar v roku 2022 oznámila na sociálnej sieti Instagram ryšavka Lena. Ako to však pôjde s ich imidžom po 10 rokoch, je otázne. Lena aj Julia sa za posledných 10 rokov poriadne zmenili.

Lena Katina má dnes 39 rokov, naďalej sa venuje hudbe a je hrdou mamičkou syna Aleksandra. S manželom Sashom sa rozviedla v roku 2019. Zatiaľ čo jej sa podarilo vymaniť z pazúrov šoubiznisu a zachovať si "prirodzenú tvár", jej kamarátka Julia je presný opak. 36-ročnú speváčku si pamätáme ako krátkovlasú rebelku s prenikavým hlasom. Dnes by ste ju však spoznali len ťažko. Julia si dala napichať pery a podstúpila množstvo kozmetických úprav. V apríli 2021 dokonca kandidovala za politickú stranu Jednotné Rusko.

