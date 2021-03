Vlastným menom Mario Girotti sa narodil v Benátkach v Taliansku. Umelecké meno Terence Hill prijal až v roku 1968 a vyberal si ho z 20 mien navrhovanými producentom. Svoju hereckú kariéru však taliansky žrebec a lámač ženských sŕdc odštartoval omnoho skôr. Terence mal totiž len 12 rokov, keď ho objavil taliansky režisér Dino Risi a odštartoval jeho kariéru naplno.

Bud Spencer a Terence Hill. Zdroj: Pinteretst

Do väčšieho povedomia fanúšikov sa však dostal až v roku 1963 vo filme Luchina Viscontiho Gepard. Od toho okamihu bol charizmatický herec doslova na roztrhanie a zažiaril vo westernových klasikách natočených podľa noviel Karla Maya ako Winnetou – Rudý gentleman, Petrolejový princ, Old Shatterhund.

Najväčším úspechom v hercovej kariére je dodnes séria komédií a westernov nakrútených spoločne s jeho hereckým partnerom Budom Spencerom, ktorý však v roku 2016 zomrel. „Keď sa k sebe priblížime, akoby niečo cvaklo a začne sa zabáva,” uviedol na margo ich pracovného vzťahu Terence v minulosti. Za ich spoločný najúspešnejší film sa dodnes považuje legendárny western Pravá a ľavá ruka diabla, ktorý sa teší obľube aj po rokoch. Napriek strate svojho hereckého kolegu a priateľa sa Terence do dôchodku ešte rozhodne nechystá. V roku 2016 mal premiéru počin s názvom My Name Is Thomas, v ktorom stvárnil nadšeného milovníka motoriek a pred kamerou sa predviedol napriek svojmu veku ako poriadny švihák.

Bud Spencer a Terence Hill spolu tvorili nerozlučnú dvojicu. Zdroj: Movie Stills DB

A hoci si herca budeme vždy pamätať ako charizmatického modroočka, v osobnom živote až toľko šťastia nemal. V roku 1990 prišiel herec o svojho adoptívneho syna Rossa, ktorý sa ako 16-ročný zabil pri autonehode. Spolu so svojou manželkou Lori Hill okrem zosnulého Rossa vychovali aj syna Jessa, ktorý nasledoval otcove šľapaje na herecké výslnie.

