Rozprávková Marfa sa narodila 5. októbra 1943 neďaleko ruského mesta Ufa. Neskôr sa presťahovala s matkou Elizavetou, ktorá pracovala ako biochemička, do Moskvy. Bez otca. Michail Čurikov, jej biologický otec, vyučoval na poľnohospodárskej fakulte a zúčastnil sa aj na bojoch počas druhej svetovej vojny. Podľa všetkého sa s Elizavetou rozišiel krátko potom, čo Inna prišla na svet. Svojho otca tak nikdy nepoznala.

Už ako malá školáčka si Inna zmyslela, že bude slávnou herečkou. Podobné myšlienky má síce mnoho detí, ale roky išli a Inna sa k svojmu snu upínala čoraz pevnejšie. V 12 rokoch dokonca dostala prvú filmovú úlohu v dráme Matka. Potom však prišiel šok.

Herečka Inna Čurikovová najviac trpela tým, že sa nemohla líčiť. Pripadala si veľmi nepekná, hoci sama o sebe tvrdila, že bola krajšia ako Nastenka. Zdroj: archív

Pri skúškach na slávnu hereckú školu pohorela. Komisia ju vyradila pre nedostatok talentu. Inna začala strašne plakať, takže sa nad ňou profesori zľutovali a nakoniec jej odporučili aspoň herecké učilište. A práve tam ju objavil známy rozprávkový režisér Alexandr Rou. Inna neskôr spomínala, že ju do Mrázika vybral aj preto, že sa na konkurze priznala, že dokáže zubami lúskať orechy. Režisérovi sa to natoľko zapáčilo, že ju zaradil do filmu. Dievča bolo najprv nadšené, pretože dostala prvú veľkú rolu.

Slovákom sa do priazne dostala práve vďaka kultovej rozprávke, avšak v Rusku bola vysoko uznávaná, úspešná, a teda aj zámožná filmová a divadelná herečka. Dôkazom je aj jej trojposchodové sídlo, alebo skôr miliónový kaštieľ v prominentnej lokalite Nikolina Gora, ležiacej asi 35 km západne od centra Moskvy, v ktorom žila. Zdroj: tv Russia 1

Skvelá herečka Inna bola do smrti aktívna nielen pred kamerami, ale aj na divadelných doskách. Darilo sa jej aj v súkromí, vydala sa za režiséra Gleba Panfilova, s ktorým mala syna Ivana. Len nedávno sa na jej profile na Facebooku objavili fotografie, na ktorých vyzerala úžasne a pôsobila ako vitálna štýlová babička.

