Exmanželka zosnulého rockera Rica Ocaska († 75) sa netají tým, že svoj život a znovu objavenú sexualitu si užíva omnoho viac, ako tomu bolo kedysi v jej mladosti. V uplynulých mesiacoch sa tak na jej sociálnej sieti objavujú pikantné zábery, na ktorých je bývalá supermodelka prevažne celkom nahá.

Tentoraz do zbierky erotických aktov pridala nové pikantné zábery. Pavlína Pořízková, ktorá aktuálne trávi dovolenku v Ríme, neodolala pokušeniu a fanúšikom poslala z luxusnej kúpeľne horúci pozdrav v podobe nahej fotografie. „Môj hotel Eden v Ríme má, okrem nádhernej izby, kde som ubytovaná, túto módnu kúpeľňu. Po práci a luxusnom kúpeli som sa nudila, čo viedlo k tejto oslave narcizmu - nahé selfie," priznala na Instagrame. „Čo iné sa tu dá robiť? Teda myslím okrem vecí, ako prečítať si dobrú knihu či sledovať taliansku televíziu. Ale viedlo ma to k úvahe, čo by sa dialo, keby ste dali mužovi a potom žene zrkadlo a veľa voľného času," zamyslela sa nad filozofickou otázkou, ktorá vyústila do zverejnenia nahého záberu.

Aby predišla nevhodným komentárom a odsudzovaniu, dodala a pripojila na záver aj svoj postoj k nahote. „A pre vás všetkých, čo máte s nahotou problém, tento post pre vás nebude bezpečným miestom. Veľa šťastia," odpálkovala hejterov skôr, ako stihli zaútočiť.

To, či Pavlína Pořízková trávi čas v Ríme sama alebo so svojím hollywoodskym režisérom, neprezradila. Jedno je však isté, za svoje telo sa rozhodne hanbiť nemusí. Čo poviete, vyzerá Pavlína na svoj vek?