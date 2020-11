Sexi blondínka Margot Robbie sa najnovšie objavila ako jedna z ústredných postáv v dramatickom filme "Dreamland" po boku svojho 25-ročného hereckého kolegu Finna Cola. V novom filme stvárňuje Margot Robbie zranenú bankovú lupičku Allison Wells, ktorá uteká pred políciou a svoje zázemie a ochranu nachádza práve po boku Eugene Evansa, ktorého si zahral práve o päť rokov mladší Finn.

Margot Robbie Zdroj: Profimedia

Medzi dvoma mladými ľuďmi to postupne poriadne zaiskrí, a tak sa vo filme objavujú aj poriadne pikantné scény, pri ktorých sa Margot neváhala zobliecť celkom donaha. Za horúce scény zo sprchy, pri ktorých ukázala v plnej kráse aj svoje prsia, by sa pritom nemusela hanbiť ani herečka z filmov pre dospelých. Čo poviete, pristane to sexi Margot aj bez oblečenia?