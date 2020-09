Na ulici by ste ju teraz nespoznali! Mischa Barton (34) kedysi plietla hlavy mladým mužom, no dnes už môže na slávu spred rokov iba spomínať. Za jej radikálnu premenu môžu problémy s drogami a alkoholom, v roku 2007 musela dokonca nastúpiť do liečebne. Okrem toho ju trápia aj kilá naviac, čo vidieť aj na najnovších fotografiách.

VIDEO Takto vyzerala herečka Mischa Barton v čase svojej najväčšej slávy!

Vrchol kariéry má herečka taktiež už dávno za sebou. V 2014 ju zažaloval scenárista Daniel Lief za to, že sa vykašľala na nakrúcanie a uprednostnila cestovanie. Niet divu, že kedysi krásnu Mischu Barton obchádzajú všetky lukratívne ponuky. Paparaci ju najnovšie vyfotografovali v Los Angeles, ako sa potulovala okolo svojho domu. Ľudia ju na ulici iba obchádzali a vôbec netušili, že kráčajú okolo bývalej hviezdy.

