Keď sympatický herec zo série Rýchlo a zbesilo v roku 2013 tragicky zahynul, neplakala len jeho rodina – no hrôzostrašná havária najviac zmenila život vtedy len 15-ročnej Paulovej dcére Meadow Walkerovej.

Paula Walkera († 40) milovali ako filmoví fanúšikovia, tak aj svet celkovo, pretože patril k známym ochranom zvierat, prírody a filantropom. Jednou z najsmutnejší vecí na Paulovej smrti bol fakt, že za sebou zanechal svoju jedinú dcéru Meadow, dieťa, ktorému po otcovej autonehode zostali len slzy a 25-miliónové dedičstvo.

Kariéra v modelingu

Dnes má Meadow 22 rokov, je veľká slečna a zjavne aj úspešná modelka, keďže sa pod záštitou luxusnej značky Givenchy predviedla na Parížskom týždni módy. Možno zatiaľ patrí len medzi vychádzajúce hviezdy a začínajúce osobnosti módy, no jednoznačne ide o raketový štart, keďže na prestížnom podujatí vo Francúzsku nechýbali ani také kalibre, ako napríklad slávna a rokmi ostrieľaná ikona Bella Hadid.

Žije si svoj život – sama

Pred niekoľkými rokmi sa v médiách objavili správy, že Meadow sa od zvyšku rodiny úplne odčlenila a neudržiava s ňou kontakt, čo by Paula zrejme trochu mrzelo. Vďaka peniazom po otcovi sa úplne osamostatnila a očividne sa snaží minulosť čo najviac vyčleniť zo svojho života – s výnimkou občasných nostalgických fotografií s Walkerom, ktoré z času na čas zverejní na sociálnych sieťach.

Miloval rýchle kolesá

Autohaváriu Paula Walkera, ku ktorej došlo 30. novembra 2013 v kalifornskej Santa Clarite, filmoví nadšenci oplakávajú dodnes. Herec bol známym milovníkom rýchlych áut aj v súkromí, nielen na striebornom plátne, no keď spolu s kamarátom pred siedmimi rokmi zhorel v športiaku, vracajúc sa z charitatívnej akcie, nesedel za volantom on. Šoférom červeného Porsche bol Paulov priateľ Roger Rodas a vyšetrovanie nehody ukázalo, že vozidlo išlo dvojnásobne rýchlejšie než bol povolený limit, a narazilo do lampy pouličného osvetlenia.

