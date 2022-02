Portorikánska modelka Sofia Jirau sa objavila spolu so 17 ďalšími ženami, aby propagovala novú kolekciu, o ktorej značka dúfa, že posilní predaj a víziu Victoria's Secret vítať a oslavovať všetky ženy. Populárnych anjelikov na prehliadkovom móle nahradili modelky rôznych odtieňov pleti, veľkosti postavy a veku. V kampani sa objavila aj Valentina Sampaio, ktorá sa v roku 2019 stala prvou otvorene trans- gender modelkou značky spodnej bielizne.

Najdojemnejším príbehom je Sofiina cesta. „Jedného dňa sa mi to snívalo, pracovala som na tom a dnes je to splnený sen. Som prvou modelkou s Downovým syndrómom pre Victoria's Secret!“ uviedla na Instagrame. Jej cesta sa začala už v roku 2019, keď sa začala venovať modelingu profesionálne. Vo februári 2020 dokonca sa zúčastnila týždňa módy v New Yorku. Prostredníctvom svojich účtov zdôrazňuje, že jej cieľom je povzbudiť ostatných, aby si plnili sny.

Anketa Myslíte si, že by malo byť takých modeliek viac? Áno 33% Nie 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

So zmenou pohľadu na ženskú krásu prichádzajú aj ďalšie značky. S vlastnou kampaňou prišla aj nová kreatívna riaditeľka značky PrettyLittleThing Molly Hague. Značka predstavila modely na týždni módy v Londýne prehliadkou, na ktorej sa mimo iné objavila aj modelka na invalidnom vozíku.

Prečítajte si tiež: