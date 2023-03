Zosnulá princezná Diana by bola hrdá. Jej krásna neter lady Amelia (30) konečne povedala svoje áno dlhoročnému partnerovi a snúbencovi. Svadba sa konala v netradičnom prostredí a namiesto honosnej veselice v štýle kráľovskej rodiny išlo o menší obrad v srdci nádhernej prírody.

Svadba ako z rozprávky. Týmito slovami sa dá opísať veselica krásnej netere princeznej Diany lady Amelie Spencer, ktorá sa odklonila od tradícií kráľovskej rodiny a svoju svadbu poňala omnoho skromnejšie.

Lady Amelia sa vydala za dlhoročného priateľa Grega Malletta v Juhoafrickej republike v čarovnom prostredí hôr neďaleko Kapského Mesta. Dvojica tvorila pár už 14 rokov a v júli 2020 ohlásila svoje zásnuby.

Lady Amelia sa o svoj veľký deň podelila aj na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila fotografiu so svojím manželom. „Vydať sa tu znamená tak veľa,“ uviedla 30-ročná Amelia pre Hello magazín na margo ich veľkolepej ceremónie na vrchole hory neďaleko Kapského Mesta a dodala: "Keď sme tu spolu vyrastali posledných 14 rokov, sú tu všetky moje a Gregove najšťastnejšie chvíle ako páru. Teraz je to ešte výnimočnejšie."

Nadšenie zo svadobného dňa neskrýval ani ženích. "Už 14 rokov som sníval o tom, že budem sledovať Ameliu kráčať uličkou," uviedol v rozhovore 33-ročný fešák. "Vždy som vedel, že sa chcem oženiť s Ameliou. Už ako malý som to vedel, keď sme sa dali dokopy, vedel som, že je to dievča mojich snov," dodal.

Na svadbe v lone prírody sa zúčastnili aj Ameliine sestry lady Kitty Spencer, lady Eliza a ich mladší brat Samuel. Členovia kráľovskej rodiny sa však na obrade nezúčastnili. Lady Amelia je pritom dcérou mladšieho brata princeznej Diany Earla Spencera.