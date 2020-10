FOTO Krásna Kelly z Beverly Hills ukázala sexi telo: Hlboký výstrih a žiadne vrásky!

Kto by nepoznal krásnu Kelly zo seriálu, ktorý pozeral v 90. rokoch každý tínedžer, ak mu to dovolila mama. Jennifer Garth, ktorá stvárnila jednu z hlavných postáv v Beverly Hills 90210, už dnes mnohí ani nespoznajú. Na rozdiel od svojich kolegýň však herečka ako zázrakom nestarne. Za jej mladistvým vzhľadom by ste však prírodu hľadali márne.