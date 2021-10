Najmladšia dcéra Steva Jobsa by mohla pokojne sedieť doma na zadku a s vyloženými nohami si užívať miliardy dolárov, ktoré jej otec počas svojho života zarobil. Namiesto toho však Eve zaujala svoj vlastný postoj a životom sa rozhodla predrať bez ockových peňazí.

Zdroj: Instagram/Eve Jobs

Eve je mladá krásna hriešne sexi a po svojom otcovi zdedila ambiciózne gény. Eve vyštudovala prestížnu Stanfordskú univerzitu a už roky sa živí ako parkúrová jazdkyňa. Ako sa však zdá, ambicióznej slečne to nestačilo, a tak sa okrem jazdectva vrhla aj na modeling. Po jeho smrti zdedila majetok vo výške 27 miliárd jeho manželka Laurene (56), ktorá sa tak stala 35. najbohatšou ženou na svete. Rodina Jobsa si však podľa britského denníka The Sun na bohatstvo nikdy nepotrpela. „Nezaujímame sa o peniaze, nevlastníme luxusné budovy a vedia to aj naše deti. Snažíme sa byť normálni,” cituje matku Eve The Sun. Vďaka tejto výchove tak aj z mladej Eve vyrástla samostatná žena, ktorá si na svoj život dokáže zarobiť sama.

Dcéra zosnulého zakladateľa Apple Eve Jobsová. Zdroj: Instagram/Eve Jobs

Napriek tomu, že už počas uplynulých rokov sa na sociálnej sieti objavovali jej sexi a odvážne fotografie k väčšiemu úspechu na prehliadkovom móle sa dopracovala až v uplynulých dňoch a to rovno počas najväčšej módnej udalosti roka Paris Fashion Week, kde predvádzala kolekciu salónu Coperni. Na móle sa krásna dedička objavila v odvážnom modeli bez podprsenky, cez ktorý jej presvitali bradavky a hrdo sa týčili do priestoru. Mladá "miliardárka" pritom počas prehliadky pôsobila ako skúsená modelka a to, či mala trému pred svojim prvým veľkolepým vystúpením, nedala na sebe vôbec znať.