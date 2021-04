Ukrajinská herečka Polina Nosykhina (20) je vo filmovom svete úplným nováčikom, no už teraz je jasné, že má našliapnuté na úspešnú filmovú kariéru. Polina je vynikajúcou herečkou, no keď si pozriete jej účet na sociálnej sieti Instagram, zistíte, že okrem peknej tváričky sa môže pochváliť aj svojou štíhlou postavou, ktorou by mohla konkurovať svetovým modelkám, ako je napríklad Emily Ratajkowski či slávne sestry Hadidové.

Polina si v seriáli Slovania zahrala po boku známych slovenských hercov ako Juraj Loj, Tomáš Maštalír či Zuzana Fialová. Jej filmová kariéra sa však seriálom Slovania určite nekončí a my sme zvedaví, kde sa táto krásna ukrajinská herečka objaví najbližšie.

