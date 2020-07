Bývalá členka skupiny Atomic Kitten Kerry Katona na seba rada púta pozornosť. A keďže jej spevácka hviezda už dávno zhasla, neostáva blonďatej kráske nič iné, ako neustále provokovať. Najnovšie si bývalá speváčka vyrazila so svojím priateľom do špeciálnej miestnosti Beach Sun Retreat s imitáciou pláže a fanúšikov potešila poriadne odvážnymi fotografiami. Nadšená Kerry sa nakoniec odviazala a dala dole vršok svojich bikín!

Už je to takmer 20 rokov, čo Kerry Katona vystupovala v skupine Atomic Kitten. No už dlhší čas bojuje nielen so svojou vyhasínajúcou hviezdou, ale aj s váhou ako na hojdačke - nie div, že si vyslúžila prezývku kráľovná jojo efektu. Kerry má totiž svoje obdobia, v ktorých lieta z extrému do extrému.

Kerry Katona je o 12 kíl ľahšia. Zdroj: Instagram

Aktuálne sa však zdá, že bývalej hviezde dievčenskej skupiny sa podarilo znova schudnúť. Kerry je známou provokatérkou, o ktorej sa vie, že s ukazovaním svojho tela nemá najmenší problém. Svojich fanúšikov tak nesklamala ani tentoraz. Spoločne so svojím priateľom zavítali do špeciálnej miestnosti Beach Sun Retreat s imitáciou pláže, kde si užívali umelé falošné lúče.