Americká modelka Emily Ratajkowski (29) sa od 8. marca pýši krásnym titulom „mama". Príchod dieťatka do jej života tak ovplyvnil aj to, čo kráľovná Instagramu a odvážnych selfíčiek zdieľa so svetom na sociálnej sieti. Od nastajlovaných záberov prešla modelka k prirodzenosti a s fanúšikmi sa podelila o jednu z najintímnejších chvíľ svojho života.