Britská speváčka Adele sa v uplynulých mesiacoch so svojimi fanúšikmi delí o jej úspechy v chudnutí a formovaní si postavy. Až do pondelka sa zdalo všetko v poriadku a fanúšikovia na jej premenu reagovali s obrovským nadšením. To však netrvalo dlho. Speváčka totiž v pondelok zverejnila na sociálnej sieti sexi fotografiu v bikinách s jamajským vzorom a na hlave mala účes typický pre túto kultúru. Netrvalo dlho a na margo zverejnenej fotografie sa vzniesla neuveriteľná vlna kritiky plná urážok a obvinení.

Poslednú fotografiu pridala 2. augusta. "Adele ukazuje svoju anjelskú prirodzenú tvár. Vracia sa späť do reality a všetkým ukazuje svoje nové ja." Zdroj: Instagram

32-ročná speváčka čelila v utorok návalu urážok a kritiky pre zverejnenú fotografiu v bikinách. Na Instagrame zverejnila svoj obrázok v jamajských bikinách s účesom Bantu na oslavu karnevalu v Notting Hill - na ktorom bola obvinená zo „zneužitia kultúr iných ľudí“.

Vycítili výsmech a rasizmus

Ľudia sa nazdávali, že si robila srandu z tejto nepríjemnej situácie, keď komentovala online reláciu pomocou jamajského pozdravu „Wah Gwaan! Yow gyal, yuh look good enuh“.Zlé jazyky tvrdia, že takto nevhodne komentovala Brandy a Moniku Verzuz Live na Instagrame. Slová sú jamajský Patois, hlavný jazyk používaný na karibskom ostrove, a v skutočnosti znamenajú: „Čo sa deje? Vyzeráš dobre, dievča.“Jeho korene údajne pochádzajú zo zmesi Angličanov, Francúzov a Afričanov, ktorí prišli na ostrov pred stáročiami.

27. jún 2020 - Adele opäť odhaľuje svoje sebavedomie. Nenamaľovaná a s neupravenými vlasmi sa pozerá do zrkadla. Zdroj: Instagram

Na sociálnych sieťach ju okamžite obvinili z „kultúrneho privlastňovania“. Jeden používateľ sa urazil pre účes, ktorý speváčka zvolila."Vlasy sú rozdelené na štvorcové alebo trojuholníkové časti a pevne pripevnené," napísal: „Tvoje prevedenie a vlasy sú úplne zbytočné. Uzly Bantu nie sú pre teba a bodka," zaútočil jeden z komentujúcich. „Aj, keď sa to niekomu môže javiť, ako roztomilý prejav tohto druhu ocenenia, nie je to tak. Mnoho čiernych a latinskoamerických dám bolo odmietnutých a prepustených z práce a malé deti poslané domov zo školy s takýmito účesmi. Dialo sa to vo Veľkej Británii, USA a ďalších krajinách,“ komentoval ďalší z užívateľov.

Adele však podporili hviezdy vrátane supermodelky Naomi Campbell a hollywoodskej herečky Zoe Saldany. Tie sa speváčky zastali a ocenili voľbu jej plaviek aj účesu. Adele však mala smolu, keďže na celom svete je aktuálne najcitlivejšou témou práve rasizmus a prebiehajúce protesty. Za tvrdými urážkami je skôr aktuálna situácia, než nenávisť voči speváčke. Samotná Adele sa k incidentu zatiaľ oficiálne nevyjadrila.