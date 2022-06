Tajnostkárka Amber Heard si ostro stráži svoje súkromie a osobitne hodnotu majetku. Presná hodnota nie je známa a odhady sa líšia v miliónoch dolárov. Spoločnosť Fox Business uvádza, že ide o 8 miliónov dolárov, zatiaľ čo server Celebrity Net Worth uvádza 2,5 milióna.

Amber Heard Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbYRAQZv8VD/

Heard tvrdí, že osem miliónov skrátka nemá, nepochybne sa tak aspoň rada tvári. Počas dva mesiace trvajúceho súdneho procesu si neváhala prenajať luxusnú vilu vo Virgínii. Tento krásny dom stál Amber 22-tisíc dolárov mesačne, čo sú pre milionára síce drobné, no pre krachujúceho boháča to nie je až tak málo. V luxusnej nehnuteľnosti nechýbalo 8 spální, ale ani priestranná kuchyňa, jedáleň, domáce kino, bar, nádherné veľké schodisko alebo súkromné ​​kúpele. V okolí je tenisový kurt alebo priestor na vonkajšie grilovanie.

Ak sa teda snaží verejnosť presvedčiť, že nemá dosť peňazí, asi na to ide zle.

Heard navyše vlastní nehnuteľnosť v púšti v Yucca Valley v Kalifornii, ktorú si zaobstarala za 570-tisíc dolárov. Dom s obytnou plochou 230 štvorcových metrov disponuje tromi spálňami a tromi kúpeľňami. K nehnuteľnosti patria 5,96 akra pôdy, garáž pre tri autá a drevený most vedúci k altánku na svahu.

Zdroj: via MLS

Hoci tvrdí, že peniaze na vyplatenie exmanžela nemá, nemusí to byť pravda. Herečke sa totiž v uplynulých rokoch vcelku darilo. Počas rozvodu v roku 2016 dostala od Deppa sedem miliónov dolárov, malú časť darovala na charitatívne účely, no väčšiu si nechala. V rokoch 2013 až 2019 zarobila celkovo 10 miliónov dolárov, pričom len v roku 2019 to boli tri milióny. Za prvého Aquamana, v ktorom stvárnila hlavnú ženskú rolu, dostala honorár 1 milión dolárov, za druhého zarobila 2 milióny. Zaujímavý bol aj honorár za účinkovanie v seriáli The Stand, kde za jedinú epizódu zinkasovala 200-tisíc. Celkovo za deväť epizód dostala 1,8 milióna a na svoje si prišla aj vďaka spolupráci s kozmetickou značkou L'Oreal v hodnote 1,6 milióna, zatiaľ čo spoločnosť Warner Brothers jej zaplatila 450-tisíc dolárov.

