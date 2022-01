FOTO Keď celebrity nevedia, čo od rozkoše: Vlastná kaplnka, tunel v tvare vagíny a dom pre psy! ×

Každý občas premýšľa nad tým, čo by si asi kúpil, keby mal toľko peňazí čo Beyoncé, Paris Hilton alebo Lady Gaga. Niekto by rád väčší dom, iný zase lepšie auto a ďalší by si zase len užíval po dovolenkách. Hoci je vidina exotiky lákavá, asi nikomu by nenapadlo vraziť státisíce eur do kúpy vlastných tigrov tak ako kedysi Mikeovi Tysonovi. A viete, čo je na tom najhoršie? Že to ani nie je ten najbizarnejší výstrelok, ktorým sa celebrity pýšili na svojich záhradách!