Princ William a vojvodkyňa Kate sa spoznali ešte počas štúdia na Univerzite v St. Andrews, kde si ju princ prvýkrát všimol, keď predvádzala oblečenie na módnej prehliadke. Kate mala na sebe odvážne priehľadné šaty, cez ktoré bolo vidieť jej spodnú bielizeň. Ich priateľský vzťah postupom času prerástol do partnerského vzťahu. Napriek tomu 14. apríla 2007 oznámil britský denník The Sun ich rozchod. Zdrvenú Kate so zlomeným srdcom od toho momentu prenasledoval britský bulvár na každom kroku.

Kate v časoch, keď sa ešte vedela zabávať na verejnosti. Zdroj: Getty Images

Už v júni 2007 sa objavili špekulácie o obnovení ich vzťahu. To sa nakoniec potvrdilo v októbri 2010, keď sa zasnúbili pri návšteve Kene. Britská kráľovská rodina zásnuby oficiálne oznámila 16. novembra 2010 a veľkolepá svadba sa nakoniec konala 29. apríla 2011 vo Westminsterskom opátstve.

Z divokej študentky Kate sa postupom času stávala vplyvná vojvodkyňa, ktorá si britský ľud podmanila svojou obetavosťou, láskavosťou aj šarmantným vystupovaním. Ani po desiatich rokoch manželstva neotriaslo ich vzťahom nič, čo by dokázalo zničiť ich lásku, čoho dôkazom sú aj nové fotografie, ktoré pri príležitosti 10. výročia svadby zverejnil kráľovský pár na sociálnej sieti.

Prince William (39) a Kate Middleton (39) – Kráľovská svadba sa uskutočnila v roku 2011 a bola to mimoriadne veľkolepá udalosť. Naživo ju sledovali v televízii stovky miliónov divákov po celom svete. Celková suma za túto svadbu sa vyšplhala do výšky neuveriteľných 30 000 000 eur! Zdroj: archív

Zatiaľ čo princ William si na fotografovanie obliekol elegantný modrý sveter, jeho manželka zažiarila v romantických svetlomodrých zavinovacích šatách Avery od spoločnosti Ghost za 195 libier. Šaty Kate dopĺňal jemný náhrdelník a celkový vzhľad podčiarkla nežným účesom s jemne zvlnenými vlasmi. Najžiarivejším šperkom vojvodkyne na romantických záberoch s manželom je však nepochybne jej šťastný úsmev.

Kate tak znova dokázala, že krása ženy nespočíva v extrémne drahom a luxusom oblečení, ale vychádza z jej vnútra a zo šťastného úsmevu po boku milujúceho muža.