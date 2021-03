Meghan a Harry sa postarali o poriadny rozruch, keď 7. marca verejne prehovorili o živote v kráľovskej rodine. Dvojicu vyspovedala americká moderátorka Oprah Winfrey, ktorej bývala kráľovská dvojica prezradila úplne všetko. Meghan dokonca naložila aj vojvodkyni Kate, s ktorou sa údajne dostala do rozporu.

Manželku princa Williama si na rozdiel od vojvodkyne Meghan obľúbili Briti takmer okamžite. Kate si získala srdcia bitského národa predovšetkým z toho dôvodu, že mnohým pripomínala zosnulú princeznú Dianu. Za to Meghan, ktorá sa bála, že dopadne rovnako ako Harryho matka, Briti v láske nemali. Mysleli si, že Harryho si berie pre slávu, titul a predovšetkým peniazom. Meghan sa pred vydajom za Harryho živila ako herečka, čo jej povesti v Spojenom kráľovstve do karát nenahralo.

Vo výbušnom rozhovore s americkou moderátorkou Oprah na rovinu povedala, že ju Kate pred svadbou rozplakala a ako ospravedlnenie jej poslala kyticu kvetov. „Bolo to milé, ale sklamalo ma, že sa neprišla ospravedlniť osobne," povedala Meghan. V rozhovore však okrem obvinenia Kate, že bola na Meghan hrubá, zazneli aj iné >>> oveľa šokujúcejšie veci <<<.

Reakcia paláca a Kate

Buckinghamský palác si, prekvapivo, dáva na čas a k výbušnému rozhovoru sa doteraz nevyjadril, informuje britský denník Daily Mail. Členovia kráľovskej rodiny si aj naďalej plnia svoje pracovné povinnosti, akoby sa nič nestalo. Rovnakou profesionálkou je aj vojvodkyňa Kate, ktorá na MDŽ viedla rozhovor s 21-ročnou Jasmine Harrison.

Kate sa k výbušnému rozhovoru zatiaľ nevyjadrila. Situáciu však zvláda ako profesionálka, keďže si aj naďalej dokáže plniť pracovné povinnosti s úsmevom na tvári. Zdroj: Profimedia

Vojvodkyňa sa napriek tvrdým obvineniam usmievala a komunikovala, akoby sa nič nestalo. Oblečenú mala ružovú blúzku britskej značky Boden v hodnote 93 eur. Je známe, že vojvodkyňa nemá túto farbu v láske, a preto vidieť ju v ružovej blúzke je ako malý zázrak.

Deň na to však Kate už takú skvelú náladu nemala. Paparaci ju vyfotili na ceste domov v luxusnej Audi a namiesto úsmevu mala na tvári kamenný výraz. Americká moderátorka Oprah po odvysielaní rozhovoru oznámila, že sa chystá uverejniť ďalšie časti z rozhovoru, ktoré sa do televízneho vysielania nezmestili. Je teda možné, že Kate a kráľovská rodina sa vyjadria až potom, keď sa celá situácia okolo Harryho a Meghan dostane opäť do normálu.

