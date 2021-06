FOTO Kardashianka sa sťahuje do nového: Nekonečný bazén, výhľad na veľhory a tá terasa! ×

Pľasla sa po vrecku! Kourtney Kardashian (42) zo slávneho rodu televíznych hviezdičiek sa sťahuje do nového. Kto by sa totiž nezamiloval do neskutočného výhľadu na hory, zatiaľ čo relaxuje v bazéne, sedí v obrovskej obývačke pred krbom alebo varí v kuchyni, za ktorú by sa nehanbil žiadny profesionál?