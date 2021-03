Nielen bežní smrteľníci podľahli prejedaniu sa počas pandémie. Výnimkou nie sú ani celebritné krásky, ktoré počas uplynulého roka bez fitnescentier a osobných trénerov tiež akosi pribrali. Výnimkou nie je ani sexi speváčka Rihanna, ktorá sa svoje kilá snažila pred objektívmi schovať v obrovskom outfite zloženom z voľných nohavíc, veľkého modrého saka a neforemnej bundy.

Zdroj: Getty Images

Rihannu v neforemnom outfite nachytali fotografi v New Yorku, kde večerala so svojimi kamarátkami. Napriek tomu, že väčšiu časť tváre slávnej speváčky zahaľovalo rúško, fotografom nemala šancu uniknúť. Pri porovnaní jej odvážnych záberov na sociálnej sieti Instagram však mnohým dôjde, že realita je mnohokrát celkom iná ako to, čo celebrity prezentujú na sociálnych sieťach.

Anketa Vidíte rozdiel medzi fotografiami zo sociálnej siete a realitou? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Len nedávno pritom speváčka ohromila novým súborom fotografií jarnej kampane pre svoju spoločnosť Savage x Fenty v oblasti dámskej spodnej bielizne za milióny dolárov. Na obrázkoch mala Rihanna oblečenú podprsenku s kvetinovým vzorom a nohavičky inšpirované v retro štýle, zladené so saténovou košieľkou pripomínajúcou kimono. Rozdiel medzi fotografiami zverejnenými na sociálnej sieti a zábermi šikovných paparacov je pritom možno len niekoľko dní.