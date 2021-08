V sobotu podvečer sa to v Karlových Varoch hviezdami len tak hemžilo. Na červenom koberci však najviac ovácií získal herec Johnny Depp, na ktorého pred hotelom Thermal čakali stovky fanúšikov. V krátkom rozhovore pre slovenskú televíziu Markíza dokonca prezradil, že v Karlových Varoch sa mu páči natoľko, že by sa tam pokojne presťahoval. Najznámejší pirát však najskôr meškal hodinu na projekciu filmu, kde hral hlavnú postavu, a pre jeho nedochvílnosť museli posunúť aj záverečné odovzdávanie cien. Okrem toho sa postaral aj o ďalší škandál, keď to podľa všetkého prehnal s alkoholom a na slávnostnej párty ho musela podopierať ochranka.

Tackajúceho sa herca nakoniec odviedla jeho ochranka na hotelovú izbu aby si odpočinul. Cestou sa snažili vyhnúť novinárom a tak herca viedli cez služobné chodby a cez kuchyňu. Už o 45 minút neskôr sa však podľa českého Blesku objavil v bare znova a vychutnával si gin s tonikom do ranných hodín.

Naopak, sympatie divákov si získal 50-ročný herec Etan Hawke, ktorý sa na červenom koberci objavil po boku svojej očarujúcej manželky.

Zahanbiť sa nedali ani české hviezdy, ktoré sa po boku hollywoodskych fešákov vcelku vyšvihli. Medzi hviezdy večera sa zaradila aj česká herečka Ester Geislerová (37), ktorá zažiarila v elegantnej čiernej róbe. Medzi hviezdami českého šoubiznisu nechýbala ako kontroverzná živá česká Barbie Gabriel Jiráčková (21), ktorá upútala outfitom od návrhárky Debbie Brown.

Filmový festival sa nevyhol ani škandálu z hľadiska nedodržania opatrení, na ktoré si posvietila hygiena. Účastníkom prvého večera, ktorí nemali nasadené rúška, hrozí pokuta do 392 eur.

