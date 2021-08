Akoby ani nestarla! Jennifer Lopez mala počas fotenia na sebe jeden z tých odvážnejších outfitov, v ktorých ukázala dokonalú postavu. V podprsenke telovej farby v kombinácii so sukňou so šnúrkami sa pochválila postavou, ktorú by jej závidela nejedna celebrita. A len čo svoj dlhý sveter so sukňou vymenila za sako, ľudia zostali ako obarení. JLo totiž na jednom zábere ukázala svoje vypracované brucho a tehličky!

Latino hviezda, ktorá aktuálne tvorí pár s hercom Benom Affleckom, sa len prednedávnom vrátila zo spoločnej dovolenky vo francúzskom Saint-Tropez. Dvojica strávila niekoľko dní na luxusnej jachte Valerie, ktorá má hodnotu 130 miliónov dolárov. JLo a Ben Affleck tvoria opäť pár takmer po 20 rokoch a aktuálne si hľadajú aj prvé spoločné bývanie.

Anketa Vydrží podľa vás vzťah Jennifer Lopez a Bena Afflecka? Áno, držím im palce! 89% Nie, čoskoro sa rozídu! 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

