FOTO JLo na nákupe so 14-ročnou dcérou: Od slávnej mamy má poriadne ďaleko, budete prekvapení!

Baby si vyrazili na nákupy! Speváčku a herečku Jennifer Lopez (52) zastihli fotografi s dcérou pred obchodom s oblečením v Los Angeles. Kto by čakal, že zo 14-ročnej Emme rastie nová latino diva a podala sa na slávnu mamu, ostal by asi zarazený. Zatiaľ čo JLo sa nahodila do šiat, trblietavých topánok na opätku a v ruke jej nemohla chýbať luxusná kabelka, tínedžerka si s oblečením hlavu zjavne nelámala.