Stará láska nehrdzavie! Teda aspoň v prípade Bena Afflecka a JLo. Slávni rodičia zobrali cez víkend svoje deti do zábavného parku v Los Angeles, kde si vyskúšali aj cestu na horskej dráhe. Speváčka sa od svojho Bena nevedela odlepiť ani na sekundu a pevne zvierala jeho ruku na prechádzke, ale aj na kolotoči. To, že je to medzi nimi vážne, potvrdil aj britský denník The Sun. Každú voľnú chvíľu sa vraj slávni rodičia snažia využiť na to, aby sa ich deti lepšie spoznali.

Jennifer Lopez má z bývalého manželstva s Marcom Anthonym dve deti: Dcéru Emme (13) a syna Maximiliana (13). Ben Affleck má o niečo početnejšiu rodinku. S bývalou manželkou Jennifer Garner má tri deti: dve dcéry Violet (15) a Seraphinu (12) a syna Samuela (9). Hollywoodom sa dokonca pošuškáva, že dvojica čoskoro ohlási veľkú novinu.

Ak všetko pôjde hladko, Jennifer s Benom sa majú v pláne zobrať. Ako je však známe, latino speváčke už niekoľko vzťahov, do ktorých skočila rýchlosťou blesku, rovnako rýchlo aj krachlo. S Benom sa napríklad zasnúbili v roku 2002 a svadbu neustále presúvali, až sa v roku 2004 rozišli. Jediné manželstvo, ktoré jej vydržalo, bolo práve so spevákom Marcom Anthonym, s ktorým má už dve spomínané deti, Emme a Maximiliana.

