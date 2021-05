Ben Affleck (48) a Jennifer Lopez (51) si počas uplynulého víkendu užili spoločný romantický pobyt v luxusnom lyžiarskom stredisku v Montane. Je to prvýkrát od ich rozchodu pred 17 rokmi, čo bola dvojica spozorovaná v romantickej nálade – držiac sa za ruky – počas vystupovania z lietadla. Ich útek z Los Angeles necelý mesiac po oficiálnom rozchode Jennifer a Alexa vyvolal medzi fanúšikmi vlnu nadšenia.

Jennifer Lopez a Alex Rodriguez Zdroj: Instagram

Nie je to pritom za posledné obdobie prvýkrát, čo si Jenn a Ben spolu hrkútali. Približne pred týždňom sa objavili zábery, ako Ben vystupuje zo speváčkinho auta s malou cestovnou taškou. Už v tom čase sa začalo v Hollywoode šuškať o veľkom návrate slávneho páru označovaného médiami ako „Bennifer“.

Ben Affleck a Jennifer Lopez boli zasnúbení v roku 2002, avšak svadbu v roku 2003 odložili a oficiálne sa rozišli v roku 2004. Že by to spolu chceli vyskúšať druhýkrát? Vyzerá to tak...

