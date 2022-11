Speváčka Jennifer Lopez (53) a herec Ben Affleck (50) patria k najzamilovanejším dvojiciam Hollywoodu. Hviezdny pár mal síce svadbu pre nejakým časom, no ich zamilovanosť a pobláznenie stále pretrvávajú. Na TikToku sa diva vyjadrila na adresu svojej lásky veľmi pozitívne. Fanúšikovia zostali vo vytržení, keďže dvojica si svoje súkromie nesmierne stráži.

Spevácka diva Jennifer Lopez hviezdi na populárnom TikToku. Vo svojom najnovšom videu sa fanúšikom zverila o svojej láske k manželovi. Za krátky čas pôsobenia jej účtu na svetoznámej platforme má latino kráska viac ako 15 miliónov sledovateľov. Počas ich prvého spoločného Vďakyvzdania sa počas súkromného letu odviazali a ukázali časť svojho súkromia.

Od spoločnej svadby prominentnej dvojice síce uplynulo len pár mesiacov, no obaja si súkromie strážia. Speváčka síce často komunikuje so svojimi fanúšikmi na Instagrame, no osobné záležitosti si necháva radšej pre seba.

Zdá sa, že stará láska nehrdzavie. Svoje o tom vie aj Jennifer, ktorá s Benom tvorila pár pred 20 rokmi. V tom čase sa dvojica rozišla čerstvo po zásnubách. Dnes sú však svoji od júna 2022. Ich luxusná trojdňová svadba sa konala na hercovom pozemku v americkej Georgii.

Anketa Myslíte si, že hviezdnej dvojici tentokrát vzťah vydrží? Áno 50% Nie 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Keďže ich románik má ďaleko od tradičného, ​​speváčka vyhlásila, že ich manželstvo je tiež modernou záležitosťou, pričom odhalila, že je „hrdá“ na to, že môže prijať priezvisko svojho manžela, a že tento krok považuje za „posilňujúci“. „Ľudia ma stále budú volať Jennifer Lopez, ale moje legálne meno bude pani Affleck.“

Najnovšie má Jennifer Lopez svoj Instagram zablokovaný. Jej hlavná fotka sa zmenila na čiernu ikonu. Dôvod však zatiaľ nie je známy. Zdroj: instagram

Najnovšie však Jennifer doslova šokovala svojich fanúšikov na Instagrame. Jej účet totiž nezobrazuje žiadne príspevky a titulná fotka sa zmenila na čiernu ikonku. Najprv zamilované foto a neskôr odkaz, ktorý zatiaľ nie je známy. Aktuálne si však jej fanúšikovia nemôžu pozrieť žiadne príspevky čo vyvolalo okamžitú vlnu konšpirácií.

Prečítajte si tiež: