Speváčka a herečka Jennifer Lopez patrí medzi celebritné krásky, ktoré akoby vôbec nestarli. Niet sa čo čudovať, kráska si totiž dáva záležať nie len na pravidelnom pohybe, ale predovšetkým na racionálnej strave. Do jej životného štýlu nepatrí napríklad ani alkohol, cigarety či nezdravé potraviny. Napriek tomu, že na svoj vek vyzerá veľmi mlado, predsa len sa aj ona dá občas uniesť čarovnými rukami fotografov a grafikov, ktorí pomocou filtrov a programov dokážu zmeniť človeka na nepoznanie.

Niečo podobné sa stalo Jenn počas najnovšieho fotografovania pre májové vydanie magazínu InStyle The Beauty Issue, v ktorom speváčka, tanečnica, herečka, podnikateľka a matka prezradila niekoľko svojich trikov na krásu a zdravé telo od stravovania až po samotné cvičenie. „Som v najlepšej forme svojho života. V mojich 20. a 30. rokoch som cvičila, ale nie tak ako teraz. Nie je to tak, že by som viac cvičila. Proste pracujem tvrdšie a múdrejšie. A netrvá mi to tak dlho ako v minulosti. Robím to viac pre svoje zdravie ako pre vzhľad, čo je vtipné. Keď robíte veci zo správnych dôvodov, vyzeráte skutočne lepšie," priznala pre časopis.

Jennifer sa pritom na obálke magazínu objavila v sexi jednodielnych plavkách a celému svetu tak ukázala svoje dokonalé pevné telo. Pri pohľade na jej tvár však človeku napadne, či to je vôbec ona. Na zábere totiž skôr pripomína jednu zo slávnych Kardashianiek, ktorá je známa svojou láskou k fotografickým filtrom a retuši. Čo poviete, myslíte si, že Jennifer na nových záberoch pomohli ku kráse šikovné ruky grafika?

