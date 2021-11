Herečka Jennifer Aniston (52), ktorú si Slováci obľúbili hlavne vďaka úlohe seriálovej Rachel z Priateľov azda nestarne. To, že upravená a v dokonalej róbe vyzerá očarujúco je každému nad slnko jasné. No v momente, keď sa svojím fanúšikom ukázala bez mejkapu, mnohým doslova vyrazila dych.

Napriek tomu, že vo februári oslávila už 52 rokov, stále vyzerá mlado a sviežo a jej štíhlu postavu jej pokojne môžu závidieť aj mladšie ročníky. Nič však nie je zadarmo. Dokonca ani mladistvý vzhľad obľúbenej seriálovej Rachel.

Jennifer Aniston rozhodne nepatrí k ženám, ktoré veria na zázraky a o svoje telo a pokožku sa poctivo stará nielen pravidelným cvičením ale aj zdravou stravou, na ktorú nedá dopustiť. A výsledok? Ten predviedla na najnovších záberoch, na ktorých sa fanúšikom ukázala po rannej sprche a bez mejkapu na sociálnej sieti Instagram. Napriek tomu, že má herečka už po 50-ke jej pleť na záberoch doslova žiari sviežosťou a znaky starnutia by ste na nej hľadali len márne. Nielen, že to herečke na záberoch pristalo, no dalo by sa povedať, že prirodzená a bez mejkapu je ešte krajšia, ako namaľovaná. Čo poviete?

