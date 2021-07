Už je to viac ako tri roky, odkedy sa hviezda Priateľov Jennifer Aniston (52) rozviedla s americkým hercom Justinom Therouxom. Jej nevydarené manželstvá zanechali na nej akúsi stopu a odvtedy sa krásna predstaviteľka Rachel snaží udržať všetky svoje vzťahy v tajnosti. Jej najnovší románik odhalil až magazín Us Weekly.

Najskôr rozvod s Bradom Pittom a v roku 2017 jej zas odzvonilo manželstvo so sympatickým hercom Justinom Therouxom. Aj keď si Jennifer Aniston založila pred viac ako jedným rokom účet na sociálnej sieti Instagram, do svojho súkromia si hocikoho len tak nepustí - ani fanúšikov! Najnovšie klebety naprieč Hollywoodom však hovoria, že Jennifer je konečne šťastná po boku muža, ktorý je síce na prvý pohľad obrovský sympaťák, no z jeho minulosti behá doslova mráz po chrbte. O koho vlastne ide?

Magazínu Us Weekly prezradil detaily zo života Aniston tajný zdroj, ktorý nechcel byť menovaný. "Jennifer je nadšená, že sa môže znovu zabávať, ale po skúsenostiach z minulých vzťahov sa to rozhodla vziať z opačného konca. Neviaže sa, užíva si to na spontánnej úrovni - a spontánnosť uplatnila aj na všetky aspekty svojho života," povedal tajný zdroj magazínu. Aniston má podľa nových špekulácií randiť s bývalým partnerom herečky Halle Berry, svalnáčom Gabrielom Aubrym (44).

Jennifer Aniston so svojím bývalým manželom Justinom Therouxom. Zdroj: profimedia.sk

Temná minulosť Gabriela Aubryho

Predstaviteľka Catwomen svojho bývalého expartnera obvinila v minulosti z rasizmu a incestu. Stalo sa tak v roku 2019 po súdnom spore, ktorý rozhodoval o opatrovníctve ich spoločnej dcéry. Gabriel mal Berrovú rasisticky urážať a údajne nikdy neuznal, že spoločná dcéra je mixom z oboch rodičov. Aby toho nebolo málo, ich intímnemu životu neprospieval ani škandál z minulosti. Gabriel mal mať podľa svojej expartnerky pohlavný styk s členom vlastnej rodiny.

