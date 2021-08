Viac FOTO nájdete TU!

Od nakrúcania seriálu Priatelia uplynulo už 27 rokov. Za ten čas akoby sa však herečka, ktorá v sitkome stvárnila obľúbenú postavu Rachel, vôbec nezmenila. Napriek tomu, že vo febrári oslávila už svoje 52. narodeniny, stále má svetu čo ukázať a ponúknuť.

Zdroj: reprofoto Boredpanda/Ardgelinck

V uplynulých dňoch sa totiž objavila na obálke prestížneho magazínu Instyle v bielych šatách s vysokým rozparkom a roztiahnutými nohami. Len krátko pred zverejnením záberov z magazínu, ktorému dala nahliadnuť do svojho súkromia aj krásnej vily v Los Angeles, zverejnila herečka na sociálnej sieti aj fotografiu bez mejkapu.

Jennifer v rozhovore prehovorila o uplynulom roku, o nakrúcaní druhej série úsešného seriálu Ranná šou, ale aj o tom, ako jej pandémia pomohla pretriediť zo svojho života veci a ľudí, ktorí nabúravali jej pokoj.

Zdroj: hotel Four Seasons, Jewel of Kahana, hotel The Ritz – Carlton, moss /popsugar.com

"Ako herci sme žili v alternatívnom vesmíre, kde covid neexistoval. Dokázala som do toho vstúpiť dosť sústredene, pretože som vedela, že máme neuveriteľný tím epidemiológov. Chýbalo mi však vidieť tváre mojich kolegov - to bolo ťažké. Tiež som nebola s Reese Witherspoon alebo so zvyškom obsadenia tak často ako v prvej sezóne," uviedla herečka na margo nakrúcania druhej série seriálu a k pandemickým opatreniam. Viac ako to, že sa nemohla usmiať na svojich kolegov, ju však štval prístup niektorých ľudí. V rámci ochrany svojho vlastného života a života svojich blízkych sa ich tak rozhodla odstrihnúť zo svojho života. Dôvodom bol ich postoj k očkovaniu a zatajovanie informácií o svojom zdravotnom stave.

„Stále existuje pomerne veľká skupina ľudí, ktorí sú antivaxermi alebo jednoducho nechcú počúvať fakty. Je to skutočná škoda,“ uviedla hollywoodska hviezda. „Prišla som o pár ľudí v mojej týždennej rutine, ktorí odmietli alebo nechceli zverejniť (či boli alebo neboli očkovaní) a považujem to za nešťastné,“ uviedla herečka Jennifer Aniston v rozhovore pre Instyle magazín.