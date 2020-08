FOTO NÁJDETE V GALÉRII

Vo filmoch boli nezničiteľní, svalnatí a drsní! Teraz majú po 70-ke a napriek tomu, že filmovú kariéru nezavesili na klinec, vidieť, že časy, keď boli na vrchole svojej slávy, sú už dávno preč. Kultovému Rambovi narástol poriadky pupok a nezničiteľného Terminátora by ste už pre jeho veľkú bradu na ulici taktiež nespoznali. No ako sa zdá, dvojica má okrem slávnej minulosti spoločnú ešte jednu vec - vkus!

Obaja herci mali na sebe oblečené tričko a nohavice v rovnakej farbe. Že by sa v sivej chceli maskovať pred paparacmi? Aj keby áno, tak im to rozhodne nevyšlo. Arnolda načapali v Los Angeles rovno na ulici a Stallona zas pri bazéne na pláži spolu s rodinou. Herci by sa však mali dávať postupne do formy, keďže ich čochvíľa čaká pokračovanie filmu Nezničiteľní, ktorý má byť úspešným zakončením predchádzajúcich častí. Arnold Schwarzenegger sa v rozhovore pre časopis Entertainment Weekly vyjadril, že vo filme bude hrať jedine vtedy, ak aj Stallone.

Ten podľa doterajších informácií na ponuku prikývol. Dočkáme sa teda úspešného zakončenia kariéry najväčších hollywoodskych svalovcov?

