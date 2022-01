FOTO Je z nej SEXI BABČA: Odpadnete, Bondovo dievča Jane Seymour (70) išlo takmer úplne donaha! ×

Britská herečka Jane Seymour (70), ktorá sa objavila vo filme James Bond: Žiť a nechať zomrieť (1973), oslavuje nový rok v Thajsku so svojou rodinou. Len málokto by povedal, že by niekto vyzeral v takom vysokom veku stále vo forme!