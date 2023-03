Uplynulý týždeň otriasla slovenským bulvárom správa, že hviezdny šéfkuchár Jamie Oliver (47) má mať nemanželské dieťa so Slovenkou. Šokujúcu informáciu prezradil kuchár v novej šou Na nože. Dieťa má mať Jamie s jeho dcérou. Oliver je však od roku 2000 ženatý a jeho manželstvo prešlo nedávno ťažkou krízou.

Kuchár Ján z Banskej Štiavnice šokoval uplynulý týždeň divákov, keď v šou Na nože tvrdil, že jeho dcéra má dieťa s britským šéfkuchárom Jamiem Oliverom. Jánova dcéra totiž kedysi pre Jamieho pracovala v Londýne ako kuchárka a vraj sa stalo, že s ním prežila románik a údajne s ním má aj dieťa, uviedol Ján v markizáckej šou. Divákom však nemohlo uniknúť, že veselý muž má viditeľné problémy s alkoholom, a aj majiteľ reštaurácie ho nazval rozprávkarom. Aká je teda pravda?

Problémový kuchár Ján holduje alkoholu. V šou Na nože prezradil, že jeho dcéra má údajne dieťa s Jamiem Oliverom. Zdroj: tv markíza

V skutočnosti je britský šéfkuchár šťastne ženatý a doma má krásnu ženu. Jools Oliver a Jamie Oliver sú dokonca jedným z najobľúbenejších párov v kulinárskom svete už viac ako dve desaťročia. Jools a Jamie sa prvýkrát stretli, keď boli ešte tínedžermi, a odvtedy sú spolu. V roku 2000 svoju lásku spečatili manželským sľubom a postupne sa im narodilo päť detí - Poppy Honey, Daisy Boo, Petal Blossom, Buddy Bear a River Rocket.

Manželská kríza a bolestivé potraty

Pred časom sa objavili klebety, že ich manželstvo prechádza ťažkou krízou. Zdroje blízke páru v tom čase prezradili, že dvojica už nejaký čas prežíva ťažkú ​​situáciu, napätie stúpa hlavne pre Jamieho nabitý pracovný program a Jools sa cíti zanedbávaná.

Jamie Oliver akúkoľvek neveru popiera. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B70xmCLgerK/

„Jools sa už nejaký čas cíti ako slobodná matka,“ povedal zdroj. „Jamie je vždy na cestách so svojimi početnými televíznymi reláciami, kuchárskymi knihami a reštauráciami a necháva Jools, aby sa starala o ich päť detí sama.“ Zdroj dodal, že pár sa snaží vyriešiť svoje problémy, ale v poslednom čase sa veci zhoršili, pričom hádky sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. „Obaja sa milujú, ale bol to ťažký rok," povedal zdroj. „Dúfajú, že veci vyriešia, ale nebude to ľahké.“

Údajné problémy v ich manželstve mali nastať ešte pred pandémiou koronavírusu. Samotná Jools však tieto zvesti nakoniec poprela. Priznala len to, že počas manželstva zažili s Jamiem veľmi bolestivé chvíle.

O najťažšie momenty sa Jools podelila v rozhovore pre Hellomagazine, kde priznala, že ich cesta k rodičovstvu bola bolestivá a plná prekážok. Jools podľa vlastných slov totiž spontánne potratila celkovo päťkrát, pričom o posledné bábätko prišla v roku 2020 počas pandémie. Jools tiež priznala, že veľmi túžila ešte po jednom alebo dvoch deťoch. Nakoniec ju však od pokusov otehotnieť odhovorili jej najstaršie dcéry, ktoré sa báli o zdravie milovanej mamy.

Ako je to s tou neverou

O tom, že by mal Jamie romániky s inými ženami či nemanželské deti, informácie nie sú. V jednom z rozhovorov pre Closer však v minulosti priznal, že Jools ho raz v minulosti z nevery obvinila. Pre magazín Closer povedal: „Moja žena ma obvinila z toho, že som mal raz pomer, pretože som stále zmizol a vracal sa so zelenými kolenami.“

Nakoniec však všetko vysvetlil: „Bola sezóna cukety a ja som bol v zeleninovej záhrade!“Jamie vždy trval na svojej nevine a stojí si za tým, že by nikdy Jools nepodviedol. Ešte v roku 2011 však jeho manželka priznala, že svojho muža predsa len kontroluje. Pre The Telegraph uviedla: „Skontrolujem jeho e-mail. Skontrolujem jeho Twitter. Skontrolujem jeho telefón. Všetko sa zdá v poriadku. Hovorí, že som žiarlivé dievča, ale myslím si, že som dosť uvoľnená,“ priznala.