Zatiaľ čo oskarový herec je známy svojou pokojnou povahou, rozvahou a dodržiavaním bezpečnosti, jeho syn je z trochu „divokejšieho“ cesta.

Tom Hanks patrí skôr k pokojnejším mužom Hollywoodu. Zdroj: Profimedia

Chet Hanks sa síce v kariére vydal cestou svojho otca a v 30-ke je z neho pomerne úspešný herec a hudobník, no v súkromnom živote si našiel svoju vlastnú cestu a na rozdiel od pokojného „papíčka“ mu v žilách prúdi „oktánová“ krv. Miluje veľké silné mašiny a svoju búrlivú povahu predviedol v uliciach Malibu, kde vyvetral obe svoje veľké lásky; luxusnú motorku aj milenku.

Zatiaľ čo ho frajerka odetá v koži so žiarivo červenou hrivou pozorovala z bezpečnej vzdialenosti z chodníka, Chet sa na ceste predvádzal ako malý chlapec a svoju nadupanú motorku postavil na zadné bez prilby na hlave. Jeho kaskadérsky kúsok sa, našťastie, skončil bez nehody, no rodičia by ho aj tak zaručene nepochválili.

