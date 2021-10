Prenikavo modré oči a blond vlasy! Dcéra ruskej modelky Iriny Shayk a hollywoodskeho herca Bradleyho Coopera je presná kópia svojho otca. V uliciach New Yorku z nej ľudia nevedeli spustiť oči!

Lea Cooper je jedinou dcérou kedysi prominentného páru Iriny Shayk a Bradleyho Coopera. Lea sa najčastejšie objavuje na verejnosti práve po boku svojej slávnej matky Iriny, ktorá ju rada oblieka do predražených značiek. Napríklad do škôlky nosí predovšetkým Versaceho, na prechádzky zas šaty značky Burberry. Najnovšie zábery však ukazujú, že čím je roztomilá Lea staršia, tým viac sa podobá na svojho slávneho otca.

Irina na svojej dcérke rozhodne nešetrí. Od hlavy po päty bola oblečená v značke Versace! Zdroj: Profimedia

Vzťah Iriny Shayk a Bradleyho Coopera krachol po premiére filmu Zrodila sa hviezda, keď sa naprieč Hollywoodom pošepkávalo, že herec má aférku s Lady Gaga, ktorá si vo filme zahrala talentovanú Ally. Aj keď sa Gaga vyjadrila, že s Bradleym sú iba kamaráti, v rozhovore po premiére si neodpustila štipľavú poznámku. "To, že nám to ľudia uverili, je iba dôkazom toho, že sme to zahrali skutočne veľmi dobre," povedala Gaga, očividne hrdá na svoj herecký výkon.

Lady Gaga a Bradley Cooper na filmovom festivale v Benátkach. Zdroj: Vittorio Zunino Celotto

