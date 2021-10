Ruská modelka Irina Shayk a herec Bradley Cooper už síce netvoria pár, no o dcérku Leu sa starajú ako príkladní rodičia. Po rozchode sa dohodli na striedavej starostlivosti, a keď je práve Bradley na pľaci alebo Irina na móle, starostlivosť o malú Leu preberie ten druhý. Ako to však vyzerá, keď sa o modrooké dievčatko stará jej slávna mamička?

Najsexi mamička v Hollywoode si starostlivosť o malú Leu poriadne užíva. Zakaždým, keď sa objavia v uliciach New Yorku, má Lea oblečené iné šaty. Do škôlky si oblieka Versaceho, na prechádzku napríklad šaty z najnovšej kolekcie značky Burberry, ako to bolo aj teraz.

Irina sa posledné týždne zdržiavala mimo domova, objavila sa napríklad na módnej prehliadke Rihanny či na parížskom týždni módy. Nie je div, že si spoločnosť svojej dcérky dosýta užíva. Obe sa najskôr prešli ulicami New Yorku, potom pozornosť Ley upútalo rozkošné šteniatko, ku ktorému sa okamžite rozbehla.

Irina Shayk kočíkuje dcérku Leu. Zdroj: Profimedia

Irina Shayk a Bradley Cooper sa rozviedli po premiére filmu Zrodila sa hviezda, keď sa naprieč Hollywoodom pošepkávalo, že herec má aférku s Lady Gaga, ktorá si vo filme zahrala talentovanú Ally. Aj keď sa Gaga vyjadrila, že s Bradleym sú iba kamaráti, v rozhovore po premiére si neodpustila štipľavú poznámku. "To, že nám to ľudia uverili, je iba dôkazom toho, že sme to zahrali skutočne veľmi dobre," povedala Gaga, očividne hrdá na svoj herecký výkon.

