Keď sa ruská modelka Irina Shayk objaví so štvorročnou dcérou Leou na ulici, sú okamžite stredobodom pozornosti. Fanúšikovia nedokážu spustiť zrak len z krásnej ex Bradleyho Coopera, ale ani z ich roztomilej dcérky, ktorá akoby slávnemu hercovi z oka vypadla. Najnovšie však upútalo pozornosť ľudí niečo úplne iné...

Irina Shayk a Bradley Cooper sa rozišli po premiére filmu Zrodila sa hviezda, po údajnom romániku herca so speváčkou a herečkou Lady Gaga. To, že by spolu skutočne randili, sa nakoniec nepotvrdilo. Irina s Bradleym, aj keď sú vynikajúci kamaráti, si však k sebe cestu napriek tomu nenašli. O štvorročnú dcérku Leu sa tak starajú na striedačku - a bola to práve ona, z ktorej ľudia nemohli na ulici spustiť zrak!

Blonďavé dievčatko s modrými očami malo totiž na hlave čiapku s obrovským farebným brmbolcom, ktorá jej bola veľká. To však Irine neprekážalo rovnako ako pohľady zvedavých ľudí. Lea mala okrem čiapky na sebe zimnú bundu značky Burberry, červené nohavice a čierne čižmy s trblietkami, ktoré jej ladili s čiapkou.

Irina bola tentoraz oblečená o niečo menej formálne, ako sme zvyknutí, a jej outfitu dominovala čierna farba.

