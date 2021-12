Takto si asi „oslobodenie“ nepredstavovala! Britney kedysi patrila do kategórie ostro sledovaných celebrít a neustále cvakanie fotoaparátov jej asi na psychickej pohode nedodalo, keď ju to pred 14 rokmi zlomilo s Kevinom Federlineom (43). Nakoniec chytila amok, začala ničiť auto patriace novinárom a prišla o deti. Súd rozhodol, že opatrovníctvo nad ňou preberie otec Jamie (69), a ten dlhý čas rozhodoval vo väčšine prípadov za ňu. Speváčka tak mohla len pracovať a ukrývať sa doma a na všetko potrebovala povolenie svojho opatrovníka. Tento verdikt sa jej pred mesiacmi podarilo zvrátiť a konečne prebrala znova kontrolu nad vlastným životom, no ten sa začína nepríjemne podobať na ten starý.

Britney Spears totiž nemôže ísť bez špehovania fotografov už takmer ani len na záchod, čo dokázali paparacovské fotky z benzínky, kde si počas jazdy naprieč Los Angeles odskočila ešte pred odletom na dovolenku v Mexiku.

Tam spolu so snúbencom Samom Asgharim (27) oslávila aj svoje 40. narodeniny, bohužiaľ, bez romantického súkromia. Len čo hitmejkerka vyšla na terasu, aby sa mohla opaľovať, už cvakali spúšte zrkadloviek. Keď dala dole vrchný diel plaviek, musel ju milenec zakrývať, aby ju náhodou neodfotili hore bez. Tak si človek asi oslavu okrúhleho jubilea nepredstavuje. Dúfajme, že takýto mediálny tlak nebude mať na Britney rovnaký efekt ako v časoch jej zašlej slávy...

